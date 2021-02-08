حرم النادي من 731 مليونا.. أبرز مخالفات رئيس الزمالك المعزول

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بجلسة أمس الأحد، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق، المقامتين من هاني محمد سعيد زادة، ورئيس الزمالك المعزول، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي، من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، رقم 694 لسنة 2020، فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.

وتضمنت مذكرة الشباب والرياضة، اختفاء هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية، بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها المعزول من المستشار تركي آل الشيخ.

-تحصيل 36 مليونا من أعضاء الزمالك لإنشاء فرع 6 أكتوبر وصرفه في غير الغرض.

-عدم سداد قروض تبلغ 338 مليون جنيه و2 مليون و 542 ألف دولار.

-تحمل ميزانية النادي مبلغ 64 ألفا في قضايا تخص شخصه.

- حرمان خزينة النادي من إيراداته بقيمة 731 مليونا و475 ألفا.

-وجود عجز في النقدية بخزينة النادي بمبلغ 211 ألفا ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12 ألفا و955 يورو، و69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسري.

-وجود عجز مالي قدره مليون جنيه لفروق في الأوراق النقدية.

-عدم توريد 19 مليون جنيه إلى البنوك و955 يورو، و69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات ب 2 مليون و381 ألفا.

-الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات.

-تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي كلفت النادي نحو 1.2 مليون جنيه.

-اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة دون قيام مسئولي النادي باتخاذ الإجراءات القانونية.

-تحميل النادي أعباء مالية تجاه منشات حكومية لعدم سداد مستحقاتها وشراء مولد كهربائي بمبالغ تقدر نحو 5 ملايين جنيه.

-تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 مليون قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه.

-تحميل خزينة النادي مبلغ 3.6 مليون جنيه عن سداد مستحقات النادي للكهرباء.

-تحميل خزينة النادي غرامات عن مخالفات لحي العجوزة والتعدي على المياه العمومية بـ550 ألف جنيه.

-عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه بإلزام شركة برومو إد بسداد مبلغ 8 ملايين و100 ألف.

-عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة نحو 141.9 مليون.

-عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية مبلغ 144.7 مليون جنيه.

-حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب نحو 185.6 مليون جنيه.

-عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق نحو 117.6 مليون.

-مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألف و337 دولار و774 ألف و193 يورو تمثل نسبة 25%.

- الاستيلاء على مبلغ مليون و906 آلاف و981 جنيه بمسمى تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان.

- شبهة إهدار أموال النادي لمبالغ بلغت جملتها 72 ألفا و120 جنيها تمثل قيمة نجيلة صناعي تم تركيبها بالرغم من تركيب رخام لذات المساحة في ذات الفترة.

- شبهة اختلاس مبالغ بلغت 95 ألف و257 جنيهاً تمثل قيمة إقامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم (ميتشو) بفندق هيلتون – الزمالك.

-التعامل بأموال النادي بالإيداع والسحب على حساب استثماري باسم محمد عيد محمد عبد العزيز ( طبيب الفريق الأول لكرة القدم) بقيمة 5 ملايين جنيه و552 دولار أمريكي.