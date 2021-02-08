هويدا الإتربي قائما بأعمال وكيل تربية طنطا للدراسات العليا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، قراراً اليوم الاثنين، بتكليف الدكتوره هويدا الإتربي، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية، للقيام بأعمال وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث.

حصلت الدكتورة هويدا الإتربي على بكالوريوس علوم وتربية، قسم التاريخ الطبيعي، من كلية التربية بجامعة طنطا في عام 1989، وكانت الأولى على الأقسام العلمية بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، كما حصلت على دبلوم خاص في أصول التربية، من نفس الكلية عام 1991 بتقدير جيد جداً، وماجستير في أصول التربية، في عام 1995 بتقدير ممتاز، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في أصول التربية، عام 1998.

وتدرجت القائم بأعمال وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث في الوظائف العلمية، حيث عملت معيداً في عام 1989، ثم مدرساً مساعداً فى 1995، ثم مدرساً في عام 1998، وأستاذاً مساعداً في 2013، ووصلت إلى درجة أستاذ في عام 2019، كما تولت رئاسة قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا في سبتمبر 2020.

بلغ رصيد «الإتربي» البحثي في التخصص 32 بحثاً، كما شاركت فى لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات التربية في مصر والسعودية، وحصلت على عضوية العديد من اللجان، منها لجان المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، في تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي بالمجلس الأعلى للجامعات للدورة الثالثة عشر (2019 - 2022)، وعضوية فريق مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا منذ عام 2012 وحتى الآن، وعضوية الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، وعضوية رابطة التربويين العرب، وعضوية جمعية الثقافة من أجل التنمية.