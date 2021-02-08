غنيم: بني سويف محظوظة بالانضمام لـ«حياة كريمة»

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إنّ المحافظة محظوظة بضمّها لخطة عمل مبادرة «حياة كريمة»، بعد إدراجها بالمرحلة الحالية منها، متابعا: «للمرحلة الحالية هي الأهم في المبادرة، عكس المرحلتين الأولى والثانية، حيث استهدفتا تطوير القرى فقط، وفي هذه المرحلة تشمل أعمال التطوير مراكز بالكامل بأغلبية المحافظات تقريبا».

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية الاثنين، لبرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ المبادرة تستهدف 66 قرية بالمحافظة، إضافة إلى مركزين ونحو 12 مجلس القرى، ما يعني أنّ المبادرة تستهدف نحو أكثر من «تلت» بني سويف.

وأوضح محافظ بني سويف، أنّه منذ اختيار مركزي (ناصر، بيبا) بالمحافظة، ضمن خطة عمل المبادرة، والعمل متواصل لتطوير المركزين، من خلال خلية العمل التي تم تشكيلها، والتي تضم بداية من المحافظ ومعاونيه وصولا إلى شباب البرنامج الرئاسي المشاركين بالعمل، إضافة إلى شباب مبادرة تأهيل وتمكين التي أطلقت بالمحافظة، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الشباب يمثلون القوة الحركية الفعلية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بالتنسيق مع هيئة التعمير وبالتعاون مع الإدارات والمديريات الموجودة بالمحافظة.

وألمح إلى أنّه حتى يقوم هؤلاء الشباب بهذا الدور، كان من المهم أن تبدأ المحافظة بتأهليهم أولا على إدارة المشروعات والمتابعة، وهو ما تم بالفعل، بعد أن خضع هؤلاء الشباب لعدد من الدورات التدريبية، على يد متخصصين في إدارة وتقييم المشروعات، ومع بداية تنفيذ مشروعات التطوير على بالمحافظة، سيبدأ هؤلاء الشباب عملهم.

وأكد أنّ الفترة المقبلة ستشهد أيضا، استمرار اللقاءات التي تعقدها المحافظة مع المواطنين، للاستماع إلى ٱرائهم ومقترحاتهم بعمليات التطوير والتعرف على احتياجاتهم وأولوياتهم، موضحا أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في أهمية الاستماع للمواطنين دائما.