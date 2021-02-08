عادل إمام يسخر من احتمالية خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

سخر الفنان المصري الكبير، عادل إمام، من خشية خسارة النادي الأهلي من نادي بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة عريضة خلال المباراة المقامة حاليا، ضمن مباريات دور قبل نهائي لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة قطر حتى الأسبوع المقبل.

نشر عادل إمام، صورة على حسابه الرسمي في «فيس بوك» معبرا فيها، بطريقته الكوميدية المعتادة والمحببة، عن تضامنه مع الاهلي من فيلم مرجان احمد مرجان ومعلق عليها قائلا «أطعملي 650 مسكينا يا حسن»، في تعبير عن «نذره» من أجل فوز فريق الأهلي المصري.

كان الاهلى قد تأهل للدور قبل نهائي بعد ان حقق الفوز على نادي الدحيل القطري بهدف مقابل لاشئ.

ويذيع المباراة عدد من القنوات منها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي أعلنت أنها ستبثها عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة)، من دون ستوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي، كما انها تشاع عبر قناتي "بي إن اتش دي 1"، و"بي إن اتش دي 11" الناطقة بالإنجليزية، كما أعلنت القناة الإيرلندية "RTE Two" بث المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي استرا.

كان الإعلامي أبوالمعاطي زكي، قد كشف عن طلب الفنان الكبير عادل إمام استضافته هو وزميله الإعلامي عبدالناصر زيدان بعد يوم واحد من سقوط رئيس نادي الزمالك السابق في انتخابات مجلس النواب على العشاء بعد أن قام الاثنان بدور كبير في إسقاطه وقيامهما بعمل لايف مباشر طيلة ليلة الانتخابات.

وأشار زكي خلال استضافته فى قناة الدوري والكأس القطرية، إلى أن «الزعيم» أرسل رسالة لهما بدعوتهما على العشاء أثناء حديثه عن النجاحات التى حققها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» في التاسع من شهر نوفمبر.