عادل إمام أشهر «مُحلل» في السينما والمسرح: «لابد أن يدخل بها»

يُعد عادل إمام، من أشهر الفنانين الذين قاموا بتجسيد شخصية «المُحلل»، الذي يتزوج من امرأة لتعود لزوجها الأول بعد أن طلقها ثلاث مرات، وذلك في عملين يعتبران من أشهر أعمال الفنان، سواء على شاشة السينما أو خشبة المسرح.

وكانت حالة من الجدل سادت على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب قيام دار الإفتاء المصرية بنشر فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن زواج المحلل، وتأكيدها أنه إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورًا بذلك لقصده الإصلاح.

زوج تحت الطلب

وفي عام 1985 قدم الفنان عادل إمام فيلم «زوج تحت الطلب» أمام الفنان فؤاد المهندس، وليلى علوي، هالة صدقي، إخراج عادل صادق، تأليف حلمي سالم.

وتدور أحداث فيلم «زوج تحت الطلب» حول قيام عادل إمام بدور ممدوح فتيحة، الشاب الفقير، الذي يستعين بيه فؤاد المهندس الذي يترأسه في الشغل لأداء دور «المحلل» لعدد من الرجال الذين قاموا بتطليق زوجاتهم ثلاث مرات، ومن ثم إعادتهن لعصمتهم تتطلب وجود محلل، وفي إحدى المرات التي كان يقوم بدوره كـ«محلل» للفنانة ليلى علوي زوجة محمد رضا، والذي قام بكتابة أملاكه باسمها هربًا من الضرائب، ويقع الحب بين الزوجة المطلقة والمحلل، وتتصاعد الأحداث.

«الواد سيد الشغال»

وفي العام نفسه، 1985، قدم الفنان عادل إمام على خشبة المسرح أبرز أعماله الكوميدية، وهي مسرحية «الواد سيد الشغال» التي جسد خلالها شخصية شاب فقير، يعمل خاله خادمًا وطباخًا لعائلة ثرية، وتستخدمه العائلة كـ«محلل» بعد طلاق ابنة الرجل الثري للمرة الثالثة من زوجها، ومن ثم العودة له مجددًا يتطلب زواجها من محلل ليوم واحد والطلاق بعدها، إلا أن المأذون يرفض ذلك قبل حدوث خلوة شرعية باعتبار أن المحلل حرام شرعًا ويقول عبارته الشهيرة «لابد أن يدخل بها».

مسرحية «الواد سيد الشغال» من تأليف سمير عبدالعظيم، إخراج حسين كمال، بطولة عادل إمام، مشيرة إسماعيل، عمر الحريري، رجاء الجداوي، مصطفى متولي.