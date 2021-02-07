على طريقة عادل إمام وأحمد مظهر.. تفاصيل سرقة محل ذهب بالدقهلية

كشفت تحريات وتحقيقات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، التفاصيل الكاملة لسرقة محل مصوغات ذهبية بالدقهلية، حيث تبين أن المتهمين هم 3 أشخاص: «طالب ونجار وعاطل» وتتراوح أعمارهم بين 22 و25 سنة وانهم خططوا للجريمة لمدة شهر حيث قاموا بمراقبة المكان جيدا وتأكدوا من خلو الشقة التى تعلو المحل من السكان، ثم ارتكبوا الجريمة ثم خانوا بعضهم البعض عبر توزيع أحدهم مصوغات مقلدة على شريكه للفوز بالغنيمة كاملة دون اقتسامها فيما بينهم.

على طريقة «لصوص لكن ظرفاء».. 5 أيام فى الشقة

وذكرت التحريات أن المتهمين قاموا بالتسلل إلى شقة أعلى المحل خالية من السكان بعد مراقبتها جيدا وقيام أحدهم بالإقامة فى الشقة وتكسير أرضيتها يوميا، بينما تولى آخر توصيل الطعام له وتولى الثالث مهمة المراقبة، وعقب أيام من التكسير تمكن المتهم من إحداث فتحة بالسقف والنزول للمحل بحبل وسرقة ما يقرب من 6 كيلوجرامات ذهب حيث تبين أن المتهم ظل مختبئا بالشقة لمدة خمسة أيام وهو يحاول كسر أرضية الشقة التى تعلو المحل.

الحفر صباحا

وأوضحت التحريات أن النجار الذى اختبأ فى الشقة كان يقوم يوميا وكل صباح بصورة منتظمة بتكسير الأرضية وكان بحوزته صاروخ كهربائي وحبال و3 جاكوش وأزميل كاوتش، ومفـك، وكان يتوقف حال شعوره بشروع أصحابه في الدخول للمحل وكان المتهم الثاني يتردد عليه بالشقة لإحضار الطعام، واقتصر دور المتهم الثالث على مراقبة مكان الواقعة.

خيانة

ويوم السرقة تواجد الثلاثة بالشقة وقام العاطل بالنزول إلى المحل عن طريق حبل ثم قام بتجميع المصوغات الذهبية من داخله وعقب ذلك قام المتهم الثاني بسحبه لأعلى وهربا وعقب ذلك قام بشراء كمية من المصوغات الذهبية المُقلدة «ذهب صينى» وغافل المتهم الثانى ومنحه تلك المصوغات المُقلدة بزعم كونها جزءا من نصيبه من المسروقات تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والمسروقات التى وزنت ما يقرب من 6 كيلوجرامات ذهب.

تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.