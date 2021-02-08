وزير الطيران يطمئن على قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى هونج كونج

توجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان على قائد رحلة مصر للطيران، المتجهة اليوم إلى مطار هونج كونج، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولي، ما أدى إلى عودة الرحلة مرة أخرى إلى المطار ونقله إلى مستشفى مصر للطيران لتلقي العلاج.

رئيس مصر للطيران يطمئن على قائد الطائرة هاتفيًا

من جانبه، اطمأن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على قائد الطائرة تليفونيا نظرًا لإنشغاله باجتماعات هامة.

وحرص الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على استقبال الطائرة فور هبوطها مطار القاهرة، والصعود إليها للاطمئنان على سلامة قائد الرحلة والركاب.

وتسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، 47 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من: «بغداد، نادجمينا، لاجوس، أبوجا، أديس أبابا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أربيل» و13 رحلة داخلية إلى كل من: «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان»، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 3235 راكبا.

ووقعت شركة مصر للطيران بروتوكول رعاية للاعب الدولي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي «Big Ramy»، الحاصل على المركز الاول عالميًا في بطولة مستر اولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة سباقة في رعاية الشباب المصري الواعد والمنتخبات المصرية، وأصحاب الإنجازات في مختلف المجالات وتقديم أفضل وسائل الرعاية والاهتمام للأبطال.