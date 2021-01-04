وزير الطيران: أوتوبيسات معقمة بالمطار تنتظر منتخبات بطولة العالم لليد

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه من قبل بطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر، خلال الأيام المقبلة، وكان هناك تعاون ولجنة مشكلة من وزارة الطيران والصحة والشباب والرياضة والداخلية والمالية، حتى يتم دراسة الوضع بأكمله، قبل وصول المنتخبات المشاركة في البطولة والإعلامين، وحتى يتيم تأمين اللاعبين والمنتخبات.

وأضاف أنه تم الاتفاق أن الأوتوبيس سيدخل من باب 35 وبعد دخوله لأرض مطار القاهرة، سيتم تعقيمه بشكل كامل، وينتظر تحت الطائرة التي يستقلها المنتخب القادم، لاستقبال لاعبي وإداري ومدربي هذا المنتخب، الذين سيخضعون لمسحة تحليل كورونا أولا، ثم سيخرج الأتوبيس من بوابة 27، متجها إلى محل إقامة بعثة هذا المنتخب، وترسل إليهم نتيجة التحليل.

وزير الطيران: جهزنا صالة 4 بالمطار بكافة الإجراءات الاحترازية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أما عن الإعلاميين والصحفيين الذين سيأتون إلى مصر بغرض تغطية أخبار وفعاليات البطولة والقادمين مع بعضات المنتخبات، فتم تحضير صالة 4 بكافة الإجراءات الإحترازية لاستقبالهم، متمنيا أن تخرج البطولة بصورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

بعثات منتخبات بطولة العالم لليد ستصل تباعا

وأوضح وزير الطيران، أنه حتى الآن لم يصل إلا بعثة منتخب اليابان، وباقي المنتخبات ستصل تباعا، وبالأخص خلال اليومين السابقين للبطولة، التي تنطلق يوم الثالث عشر من يناير الجاري، مشيرا إلى أن كل منتخب اختار موعد الوصول المناسب لبرنامجه الإعدادي.

وعن فترة توقف الرحلات الجوية التي حصلت بعد انتشار الموجة الأول من فيروس كورونا، بداية من 19 مارس 2020، وحتى بداية يوليو من العام نفسه، أكد أنه تم استغلال تلك الفترة لرفع كفاءة المطارات والبنية التحتية بالكامل، كما عملنا على العلامات الإرشادية والمطار من الداخل، ثم عملنا على وضع علامات الإجراءات الاحترازية، وتم وضع كاميرات بكافة مطارات الجمهورية، حيث وضعنا حوالي 116 كاميرا حرارية تكشف عن حرارة المسافر داخل المطار، وتحدد إذا كان مرتدي الكمامة أم لا؟، لافتا إن شركة مصر الطيران أدت دورا رائعا في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.