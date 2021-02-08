الديهي عن إخواني ادعى فهمه للإسلام أكثر من عمر بن الخطاب: «مخه لسع»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي الإخواني صابر مشهور، خرج منذ أيام وزعم أنه أفضل فهمًا في الإسلام من عمر بن الخطاب، وأن «عمر» ولد لأب وأم كافرين، وأسلم وعمره 26 عامًا، ونشأ في مجتمع كافر، بينما هو ولد لأب وأم مسلمين، ونشأ في مجتمع مسلم على حفظ القرآن والمسجد ويصلي ويصوم ويحفظ القرآن، ويفترض أنه يسبق عمر بن الخطاب، حيث علق الإعلامي: «أصحاب العقول في راحة.. الواد مخة لسع».

الرئيس التركي رجب أردوغان تخطى جميع المستبدين

من ناحية أخرى، ذكر «الديهي»، خلال تقديمه برنامج « بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإنشاء وصياغة دستور جديد كليًا، كما تخطى جميع المستبدين، حيث أن أبرز ملامح التعديلات الدستورية تتمثل في تحييد كامل للرقابة القضائية والتشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية والبرلمان التركي، موضحا أن أردوغان ينوي سحب الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الدستور.

بنود قوانين ينوي أردوغان وضعها في الدستور التركي

وأشار، إلى أن أردوغان ينوي اختيار أعضاء الإدارات المحلية والبلديات والحكومة المركزية بالتعيين وليس بالانتخاب، تقييد المنظمات غير الحكومية أو إلغاؤها بالكامل، إلغاء الضمانات الدستورية والقانونية للحقوق والحريات الأساسية، إلغاء حق الانتخاب والترشح للأقليات العرقية، ومن بين التعديلات اشتراط موافقة الرئيس على الترشح لعضوية البرلمان، إتاحة الفرصة للترشح لمنصب الرئيس مرات غير محدودة، وإزالة شرط الانتخاب بنسبة 50٪ + 1 وجولتين.

أردوغان لو نبي مش هيعمل كده

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الدستور الجديد من المقرر أن يتم وضع فيه إذا كان رئيس الجمهورية منتمي لحزب، فإن رؤساء المحافظات من الحزب الحاكم سوف يتولون رئاسة البلديات في الوقت نفسه، معقبًا: «لو نبي مش هيعمل كده، ده النبي محمد وأصحابه كان أمرهم شورى بينهم، أردوغان على طريق صياغة دستور إلهي على مقاسه، حكم فرد».