يوم كوارث: زلزلان يضربان تركيا وروسيا.. والعراق في مواجهة سيول إيران

شهدت عدد من الدول، أمس السبت، كوارث طبيعية مثل الزلزاليين اللذين ضربا تركيا والشرق الأقصى الروسي، كما شهد العراق موجة من السيول قادمة من إيران، فيما تعرضت فرنسا لانفجار تسبب بانهيار مبنى سكني في «بوردو».

وضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل منطقة «قره بورون» بولاية إزمير غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة اختصارا باسم «آفاد» في بيان، إن الزلزال وقع في «بحر إيجه»، على عمق بلغ 7.08 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي روسيا، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من «جزر الكوريل الجنوبية» في الشرق الأقصى الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام»

وقالت «الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة» التابعة لأكاديمية «العلوم الروسية» في بيان، إن الزلزال وقع على عمق 83 كيلومترا وبعد 77 كيلومترا شرق جزيرة «ايتوروب» بجنوب الكوريل.

وفي العراق، قالت مصادر رسمية، أمس السبت، إن السيول القادمة من ايران تهدد بفيضانات في المناطق الشرقية من البلاد.

وأوضح مازن اكرم مدير «منطقة مندلي»-ضمن قضاء بلدروز في محافظة ديالى شرق العاصمة العراقية «بغداد»- إن مناطق شرق العراق في ديالى تتعرض لموجة من السيول القادمة من ايران.

وأضاف أكرم، أن 7 أودية غمرتها مياه الأمطار الغزيرة أبرزها وادي ترلساق، مشيرا إلى أن السلطات العراقية قامت باتخاذ إجراءات وقائية خاصة فيما يتعلق بالقرى الحدودية القريبة من الوديان خوفا من الفيضانات، ووفقا لم ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأعلنت ديالى وبابل والنجف، أمس السبت، تعطيل الدوام الرسمي لليوم الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار في المحافظة.

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان، إن التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا دائرة المجاري والبلديات.

وأعلن محافظ بابل حسن منديل تعطيل الدوام في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والصحية والمصارف

ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس، بسبب سوء الاحوال الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وطمأنت وزارة الموارد المائية العراقية، مواطني العراق، أمس السبت، باتخاذها الإجراءات لدفع خطر الفيضان جراء استمرار تساقط الأمطار في البلاد وفي الدول المجاورة.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن السدود والخزانات والبحيرات تستوعب المياه للاستفادة منها في الموسم الصيفي المقبل.

وفي هولندا، ناشدت الحكومة، الهولنديين، البقاء في منازلهم، بعد أنباء عن عواصف ثلجية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة وتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا.

ورفع «المعهد الوطني للطقس»، مستوى التحذير لأعلى درجة، متوقعا هبوب عواصف ثلجية.

وفي فرنسا، عثر منقذون على جثة امرأة لقيت مصرعها جراء انفجار تسبب بانهيار مبنى سكني في مدينة «بوردو» جنوب غربي البلاد.وأكدت السلطات الفرنسية، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووقع الانفجار في «حي شارترون» قرب وسط «بوردو»، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى سماع دوي الانفجار في وسط المدينة. وقالت «إدارة الإطفاء المحلية»، في وقت سابق، إن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى واثنين من المباني المحيطة وألحق ضررا ماديا ملموسا بمبان أخرى.

وكانت تقارير، أشارت إلى العثور على رجل على قيد الحياة في مكان الحادث كان في عداد المفقودين. ووقع الانفجار في حوالي الساعة الثامنة صباح أمس السبت في المبنى الذي يوجد في طابقه السفلي مرآب للسيارات.

وأسفر الانفجار عن انهيار المبنى بالكامل، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين، وقالت فرق الإنقاذ إنهما انهارا جزئيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت الفرضية الأولية، أن الانفجار نتج عن تسرب للغاز أثناء الأعمال في المرآب.

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