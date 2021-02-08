عاجل.. مقتل صاحب سلسلة محال مشويات شهيرة في الجيزة بـ 13 رصاصة

هاجم 4 خفراء، صاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، في منطقة ثان أكتوبر، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مقتله في الحال بعد أن استقرت رصاصة فى رأسه، بحسب ما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث.

التحريات: المتهمون أطلقوا 13 رصاصة تجاه الضحية

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث، أن المتهمين تربصوا بالمجنى عليه وأطلقوا عليه 13 طلقة أثناء وجوده فى مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقاما منه لرفضه عمل المتهمين لديه فى المزرعة.

تشريح الجثة

وعقب تلقى البلاغ.. تم إخطار النيابة العامة وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على فوارغ الطلقات، وطلبت تحريات المباحث، وبدأت فى استجواب المتهمين بعد أن ألقى القبض عليهم بمعرفة قوات الشرطة.