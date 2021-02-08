السيسي يتفقد «ساحة الشعب» بالعاصمة الإدارية: بها ثاني أطول علم في العالم

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل عن مشروع منطقة ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث زار السيسي في جولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث يتوسط ساحة الشعب، ثاني أطول علم في العالم بارتفاع 185 مترا.

وقال أحد القائمين على المشروع، إن هناك العديد من المنشآت المتميزة في ساحة الشعب مثل النصب التذكاري، حيث يتوسط ساحة الشعب أطول ثاني علم في العالم بارتفاع 185 مترا، ومسجد بمأذنتين، عرض المأذنة 34 وارتفاع 28 متر، وبهذا ستكون المأذنتين أطول مأذنتين في مصر بارتفاع 140 متر، وعقب الرئيس: «140 متر من منسوب الأرض؟»، فرد عليه المسؤول «أيوة يا فندم».

وعن النصب التذكاري، قال القائم على المشروع، إنه تم استخدام أحجام من الرخام والجرانيت في العمود الواحد المستطيل تصل لـ16 طن، و36 طن للعمود الدائري، وبها نقوش بازرة عالية.