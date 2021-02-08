عضو التنسيقية: نعمل بروح الفريق وساعدنا المتضررين من أزمة كورونا

قال النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، «عملنا على إدارة حملة البالطو الأبيض من أجل دعم الأطباء أثناء مواجتهم لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وراعينا كذلك المواطنين من خلال توفير حملة لتوفير الأدوية بسعر منخفض للمواطنين المتضريين من الجائحة.

وأضاف «فتحي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التنسيقية تحاول تقديم فعليات لا ينساه المواطن مهما تمر السنوات وإحدى هذه الفعاليات هي التقدم في إبريل الماضي إلى وزارة المالية لإصدار عملية تذكارية للأطباء، موضحًا أن المالية طبعت 10 مليون جنيه من عملة الجنيه المعدني، و5 مليون جنيه من عملة النصف جنيه المعدني.

التنسيقية تعمل بروح الفريق

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: «التنسيقية تعمل بروح الفريق لكي تمس حياة المواطن وتحل المشكلات التي تواجهه، ومن قبل تم إجراء ورشة عمل لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا المستجد، وبالفعل تم دعمهم من خلال تخفيض الدواء بنسبة 16% على الأدوية المنتجة بشكل محلي بالاتفاق مع الشركة المصرية للأدوية، ونشرنا هذه الفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات التنسيقية وحددنا الشروط للحصول على الخصم والتي كانت تحدد وجود بطاقة للشخص تثبت أنه عامل حر وليس منتمي لكيان أو مؤسسة».

مساحة لكل الأعضاء في التنسيقية لطرح رأيهم

واستطرد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: «هناك مساحة كبيرة لكل الأعضاء في التنسيقية من أجل إبداء أراءهم قبل توجيه سؤال عن طريق أحد أعضاء النواب المنتمين للتنسيقية للوزراء، وبالفعل طلبنا من وزيرة التضامن توفير معلومات عن الأشخاص المسجلين في جمعيات التضامن، من أجل إيجاد نظام متكامل يوفر البيانات لصانع القرار لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا».