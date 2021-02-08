منح دراسية للخريجين بأعرق الجامعات العالمية: الشروط والمستندات

بإمكان الخريجين الجدد اقتناص الفرصة الآن بمنحة لدراسة الماجستير من إحدى الجامعات العالمية المرموقة خارج مصر، شريطة التقديم عبر منح مؤسسة «القلعة»، واستيفاء شروطها.

واشترطت مؤسسة «القلعة» العودة لمصر بعد انتهاء المنحة، لنيل شهادة الماجستير للعام الدراسي 2021-2022.

ويمكن للراغبين في التقديم، الإسراع بذلك قبل 15 أبريل المقبل، بشروط أهمها أن يكون طالب المنحة مصري الجنسية، ومقيم في مصر، ولا يتجاوز سنه 35 عاما، وأن يكون حصل على قبول دراسي في جامعة خارج مصر.

ويستعرض «الوطن» خطوة بخطوة، كيفية التقديم في منح المؤسسة، من خلال النقاط التالية، حيث تشترط المؤسسة أن يكون المتقدم لديه سجلا دراسيا متميز، وأن يكون فعلاً في حاجة للدعم المادي لهذه الدراسة.

وتابعت الشروط:

1- يمكنك التحقق من تسليم طلبك من خلال الميل التالي: info@qalaascholarships.org

2- يرجى الانتظار لمدة أسبوع قبل التحقق.

3- يرجى تقديم خطاب قبول إلى جامعة واحدة فقط، وإرسال حزمة التطبيق الخاص بك مرة واحدة فقط، حيث ستؤدي الطلبات المتعددة من شخص واحد إلى رفض جميع الطلبات، ولا يمكن تقديم الطلبات باليد.

4- يجب أن تتضمن حزمة التطبيق الخاصة بك ما يلي:

استمارة طلب منحة القلعة.

نسخة من خطاب القبول للجامعة المختارةج

نسخة من استمارة التقديم (مكتملة) المقدمة إلى الجامعة المختارة

سيرة ذاتية محدثة

رسالتان مرجعيتان (أكاديمية ومهنية)و

نسخة من الشهادة العسكرية (للذكور فقط)

5– يتم تقديم الأوراق الخاص بك عن طريق البريد العادي: مؤسسة القلعة للابتعاث - صندوق بريد 29 - الرمز البريدي: 11516- القاهرة، مصر.

6– التقديم مستمر ومتاح للطلاب الجدد حتى 15 أبريل، وتُقبل الطلبات فقط في صورة ورقية، ويتم إرسالها عن طريق البريد أو من خلال حساب Fedex الخاص بالمؤسسة.

7– يتم التقديم عبر الرابط: من هنا