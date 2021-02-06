جامعة الأزهر تعلن نجاح طلاب الطب في اختبارات مزاولة المهنة بنسبة 99%

أعلنت جامعة الأزهر تحقيق أطباء جامعة الأزهر نجاحًا كبيرًا خلال اختبارات مزاولة المهنة وصلت نسبتها إلى 99%، وقدمت الجامعة التهنئة لأطباء الامتياز بكليات الطب بجامعة الأزهر؛ لاجتيازهم اختبارات مزاولة المهنة.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في بيان للجامعة، اليوم: أتقدم بالتهنئة إلى أطباء الامتياز بكليات الطب بجامعة الأزهر بـ«القاهرة، دمياط، أسيوط»؛ بمناسبة اجتيازهم اختبار مزاولة المهنة الذي تقيمه وزارة الصحة.

جامعة الأزهر

وأكد المحرصاوي أن جامعة الأزهر تتباهى وتتفاخر بأبنائها وبناتها من خريجي كليات الطب، الذين يسطرون ملاحم العطاء والإيثار والوطنية الخالصة في جميع الميادين، مشيرًا إلى أنهم قد سطروا أسماءهم بأحرف من نور خلال جائحة فيروس كورونا، التي أوقفت عجلة الحياة في العالم، لافتًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر كانوا في طليعة الصفوف الأولى التي واجهت هذا الفيروس اللعين الذي ضرب العالم شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، مضيفًا أنهم كانوا في جميع مستشفيات العزل بمختلف محافظات الجمهورية، عونًا لزملائهم من أطباء وزارة الصحة.

طب الأزهر

وجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الشكر والتقدير لكليات طب الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ لجهودهم المخلصة في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من خلال اللقاءات العلمية التي تم تنظيمها بحضور أساتذة الطب بمختلف تخصصاتهم؛ من أجل ثقل خبرات شباب الأطباء وتدريبهم وتأهيلهم، وفق أحدث النظم العلمية الحديثة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن أطباء جامعة الأزهر حققوا نجاحًا كبيرًا، خلال اختبارات مزاولة المهنة وصلت نسبتها إلى 99 ٪.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، والتي تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز في الأداء، وخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية؛ في القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.