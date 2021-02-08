عضوة بـ«التنسيقية»: إحنا خلية بنسلم لبعض.. ونسعى للسياسة التنموية

قالت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تقدم سياسة تخدم المواطنين، وتقدم حلولا حتى إذا كان هناك اعتراضات من جانب قوى أخرى، لأن التنسيقية هدفها إعلاء مصلحة الدول المصرية، وتحقيق السياسة التنموية، بالتنسيق مع الحفاظ على الأمن القومي، لافتة إلى امتلاكها لجان مشابهة للجان الموجودة في مجلس النواب واصفة إياها بمطبخ الأفكار.

الحكومة تستمتع إلى الشباب.. والتنسيقية ساعدت في إصدار العملة المدنية

وأضافت «علي» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، «إحنا اتأخرنا في تطبيق مبادرة إصدار العملة المعدنية التي يوجد عليها صورة الأطباء لكننا انتظرنا الموافقات من الجهات الحكومية وعملنا على الإسراع على المبادرة بمجرد دخول زملاء لنا من التنسيقية إلى مجلس النواب وهذا رسالة واضحة أن الحكومة تستمع للشباب فالسيد رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي استجاب سريعا للأمر».

مصر بتقدر مواقف الأطباء.. والتنسيقية خلية بتسلم بعض

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «مصر بتقدر مواقف الأطباء، عشان كده أصدرت العملة المعدنية، وهذا هو الجانب المعنوي، أما على الجانب المادي فقد تكفلنا بآلاف الأسر في رمضان الماضي، والشباب عزفوا عن السياسة لأن الأهالي معتبرينها (بعبع)، وكان الشباب يقرأ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويتم استهدافهم من قبل لجان إلكترونية لذا خاطبنا الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقدمنا مبادرات لتسهيل فهم السياسة».

وواصلت: «التنسيقية تقوم بجولات كل سبت للوقوف على المشاريع وعملت على رفع العقوبة على الختان لتصل إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات».