معلق: الشناوي كان بيلاعب بايرن الشوط الأول.. والمباراة المقبلة صعبة

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف، إن مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ من وجهة النظر العربية والمصرية سنقول إن الأهلي قدم مباراة قوية وكافح أمام بطل أوروبا، لكن لعب بشكل دفاعي، وكلنا فخورون بوجود ممثل لنا في كأس العالم للأندية ومواجهته لفريق بايرن ميونيخ الفريق الكامل الذي جاء بطولة كأس العالم للأندية في قطر ليحقق البطولة السادسة له في هذا الموسم، مضيفا: «الأهلي أدى مباراة قوية على مستوى الدفاع وحراسة المرمى، لكن إذا تحدثنا بشكل عالمي فكان هناك أفضل عند الأهلي يمكن تقديمه».

وأضاف «الكاشف» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «كل الناس اللي بتتفرج على بايرن عارفة أن الفريق بيضغط كوحدة واحدة على الفرق المنافسة وده بيسبب ضغط قوي على الفريق المنافسة، بصراحة الفوارق كبيرة بين الفريقين ويجب أن نستفيد من المباراة في إثقال اللاعبين الحاليين لأنهم لا يلاقوا إيطاليا أو البرازيل أو فرنسا مثل أجيال أخرى سابقة مثلت منتخب مصر وكان أغلبها يلعب في النادي الأهلي أو نادي الزمالك».

وتابع: «بايرن ميونخ الأفضل منذ عامين وقدم يحتل أيضا العامين المقلبين لأن لديه أسلوب قوي حتى هناك بعض الأندية في أوروبا لا تستطيع تطبيق خطته، ونحن في إفريقيا لا نستطيع تطبيق الخطط التي يلعب بها».

وواصل: «الأهلى أدى وكان فيه فوارق طبيعية، وضروري الأهلي يركز في المباراة المقبلة أمام نادي بالميراس البرازيلي، والأهلي خسر بعد أداء مقبول من الشق الدفاعي مع عدم وجود هجوم، والنادي البرازيلي فاز بهدف في الدقيقة الـ 98 وهو فريق سافر للحصول على البطولة لكن خسر وسيعمل على مصالحة جماهيره كما سيفعل الأهلي لذا أتوقع مباراة صعبة جدا جدا على لاعبي النادي الأهلي لكن الأهلي يقدر حقق نتيجة إيجابية، أما أفضل اللاعبين اليوم هو حمدي فتحي وأيمن أشرف والشناوي اللي كان بيلاعب بايرن في الشوط الأول».