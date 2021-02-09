أول صور من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

نشرت الفنانة هنا شيحة أول صور من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة من الداعية الإسلامي معز مسعود الذى تم أمس فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعيدا عن عدسة الإعلاميين.

ووفق مصادر، فقد بدأ عقد القران ظهر اليوم في الدور الثالث بأحد الفنادق، حيث قرر معز حجز طاولة داخل أحد أدوار الفندق، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذين لم يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، موضحة أن حلا شيحة، ارتدت فستانا أبيض محتشما دون أي فتحات.

وقبل بدء الحفل قرر الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، سحب الهواتف المحمولة من المدعوين.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن معز وحلا، اتفقا على الاستعانة بمصور خاص لتصوير كواليس وأجواء عقد القران، على أن يُفرجا عنها في الوقت المناسب لهما.

جدير بالذكر أن الزيجة الأولى لحلا شيحا، كانت من الفنان هاني عادل، ثم تزوجت من الداعية الاسلامي يوسف هاريسون، وأنجبت منه 4 أطفال وأخيرا من الداعية الإسلامي معز مسعود.