معلومات عن خطيب حلا شيحة الأول قبل ساعات من عقد قرانها: بطل رياضي عالمي

قبل ساعات من عقد قرآن الفنانة حلا شيحا الثالث على الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد انفصالها رسميًا عن زوجها الداعية الكندي يوسف هاريسون في أكتوبر العام الماضي، تكشف «الوطن» تفاصيل أول خطبة لحلا شيحا من شخصية عامة.

أحمد برادة أعلن خطوبته لـ حلا شيحا في عام 2004

كانت الخطبة الأولى من بطل العالم في لعبة الأسكواش أحمد برادة في شهر يناير من عام 2004، بعد اعتزاله الرياضة واقتحامه عالم الفن في فيلم «حب البنات» وإطلاقه لألبوم غنائي.

«برادة» كشف عن قصة حبه وارتباطه بالفنانة حلا شيحا، في حديث صحفي سابق لمجلة «أخبار النجوم»، أوضح فيه أنه قرر عدم الاحتفال بخطوبته على الفنانة حلا شيحا، على أن يسرع في إجراءات الزواج والزفاف سريعًا بسبب ارتباطاتها الفنية خلال بداية العام 2004، وكان من المفترض أن يكون الزواج بعد شهر مارس من العام ذاته.

حلا شيحا فكرت في الاعتزال قبل العودة بفيلم «عريس من جهة أمنية»

لكن الخطبة لم تتم، ورفض أي من الطرفين الحديث عن أسباب الانفصال، خاصة أن «حلا» في ذلك الوقت ألحق بها أكثر من شائعة، حيث تردد أنها ستعتزل التمثيل، ثم عادت وقدمت فيلم «عريس من جهة أمنية» مع الفنان الكبير عادل امام، وعقب ذلك ارتبطت حلا شيحا بالفنان هاني عادل، وعُقد قرانها عام 2006، لكن حدث الطلاق قبل إقامة حفل الزفاف وذلك أثناء ارتدائها الحجاب.