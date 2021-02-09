165 مليار دولار زيادة في عجز الميزانية الأمريكية في يناير الماضي

أعلن «الكونجرس» الأمريكي، أن عجز الميزانية في البلاد ازداد بشكل كبير ومتوقع في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت إدارة الميزانية في الكونجرس، إن زيادة العجز في يناير 2021 مقارنة بالشهر الذي يسبقه بلغت 165 مليار دولار، وكانت الزيادة في ديسمبر 2020 قد بلغت 144 مليار دولار، أما في يناير 2020 فبلغت 33 مليار دولار​​​.

ويعود السبب الأساسي لزيادة العجز هو حزمة دعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، التي تم اعتمادها في نهاية 2020، ودفعت الحكومة الأمريكية في يناير الماضي، 142 مليار دولار لدافعي الضرائب.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط، 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين، وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في البلاد.

وصعدت عقود خام «برنت» القياسي العالمي 1.22 دولار، ما يعادل 2.1%، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام «القياس الأمريكي» غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2%، لتبلغ عند التسوية 57.97 دولار للبرميل.

المالية البحرينية: إجمالي العجز في ميزانية 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار

وفي البحرين، قالت وزارة المالية، أمس الاثنين، إن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي العجز في ميزانية 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار«4.31 مليار دولار».

وأشارت الوزارة البحرينية، في بيان، أن العجز في الميزانية يبلغ بزيادة قدرها 817 مليون دينار «2.17 مليار دولار»عن الميزانية المعتمدة.

وأضافت المالية البحرينية، أن البيانات الأولية تشير أيضا إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار«5.67 مليار دولار»، بتراجع 27% عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات أولية أن المصروفات العامة في العام الماضي 2020 بلغت 3.763 مليار دينار بحريني «9.98 مليار دولار»، بزيادة 0.3% عن الميزانية المعتمدة.