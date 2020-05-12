الميزانية الأمريكية تسجل عجزا قياسيا في أبريل بسبب كورونا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية في أبريل بلغ 738 مليار دولار، نظرا للإنفاق الحكومي الحاد، وانكماش الإيرادات وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الميزانية في الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي، الذي أقره الكونجرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي 27 مارس الماضي، وافق الكونجرس على حزمة انقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وزادها في وقت لاحق إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن إجمالي الإيرادات في أبريل بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161% لتصل إلى 980 مليار دولار.