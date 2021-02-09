«ما زالت تتصاعد منه الأدخنة».. 7 مشاهد من حريق عقار الهرم

10 أيام مرت على الحريق الذي نشب شارع الطالبية بمنطقة فيصل في الهرم بالقرب من الطريق الدائري، تلقت الحماية المدنية، بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن أحذية في شارع المطبعة بمنطقة فيصل، وهو مكون من 13 طابقا، ما جعل الإدارة العامة للحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وعلى الرغم من ذلك ومع بدء أعمال الإزالة لا يزال العقار تنبعث منه الأدخنة.

تصاعد أدخنة سوداء من نوافذ «برج الأحلام»

رغم الدخول في اليوم العاشر من حريق الدائري، إلاّ أنّ الأدخنة السوداء لا تزال تتصاعد من نوافذ العقار المعروف إعلاميا بـ«برج الأحلام»، الذي اندلع فيه الحريق الهائل الذي نشب في المخازن الواقعة بالطابق الأول والثاني والثالث، التابعة ملكيتهم لصاحب العقار.

وقف عمليات الإطفاء بأمر من اللجنة الهندسية

قبل أيام وبعد مرور ساعات على محاولات الإطفاء، أمرت لجنة من كلية الهندسة تم استدعاؤها لمتابعة الحريق، بوقف عمليات الإخماد بشكل مؤقت، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، وتركها تأكل بعضها البعض وتهدأ، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

إزالة عقار الهرم المحترق

بدأت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مركز ومدينه كرداسة، وسط انتشار أمني مكثف، تنفيذ قرار هدم عقار الهرم المحترق، بعد رفض طلب التصالح من مالك العقار، لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن أجهزة مركز ومدينة كرداسة، بدأت أعمال الإزالة بهدم الحوائط لواجهات العقار الجانبية حتى تنتهي من إزالة الحوائط والأعمدة للعقار بالكامل، حتى سطح الأرض.

العالقون على الدائري بسبب الحريق يستغيثون: بقالنا 5 ساعات عاوزين نروح

ورصد «الوطن»، شكوى بعض المواطنين الذين علقوا منذ أيام بسبب التكدسات وتوقف الطريق الدائري، حيث يقول مصطفى حجازي، أحد المواطنين العالقين على الطريق، منذ الـ12 ظهرا، إنه كان متجها من طريق بنها الحر إلى المعادي، حتى وجد تكدسا مروريا لم يشهده من قبل، عند محور روض الفرج أعلى الطريق الدائري.

فيما قالت هبة محمد إنها بداخل السيارة ومعها طفلان، ووالدها المسن، الذي يحتاج إلى دواء، مؤكدة أنها لا تعلم ما يحدث حتى الآن إلا أن المعلومات التي وصلت لها أن هناك حريقا ضخما بإحدى مناطق الهرم، مستغيثة برجال الحماية المدنية «يا ريت حد يلحقنا عايزين نروح».

القبض على مالك العقار المحترق وتجديد حبسه

وفي سياق متصل جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس «سمير» مالك «برج الأحلام» المحترق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إعادته إلى محبسه وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

أول تحرك برلماني بشأن «حريق الدائري».. إزالة فورية للعقار

بعد 4 أيام من الحريق، لم تهدأ خلالها النيران في تلك البناية الضخمة، ما تسبب في تحرك سريع من البرلمان، بقرار من لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، بفتح ملفات البناء العشوائي في مصر، والتحقيق في تقاعس الجهات التنفيذية المختصة بتطبيق قانون البناء على المخالفين، على خلفية كارثة عقار الدائري المحترق، بعد أن كشفت التحقيقات عن مخالفات ارتكبها مالك العقار، الذي يضم 108 شقق سكنية، حيث طالبت اللجنة بـ«إزالة فورية» للعقار، مؤكدة أنه «الحل الوحيد».

حقيقة ميل عقار الجيزة: مجرد شائعات وتفجيره حل أخير

ومن جانبه، أكد مصدر أمني، إنه لا صحة لما تردد بشأن ميل العقار المحترق، وإذا وصل لحالة متدهورة، وكان وشيكا على الانهيار، فالحل يكمن في تفجيره من الأسفل، حتى يسقط ككتلة واحدة على الأرض، بدلًا من سقوط أجزاء منه على كوبري الدائري، وإلحاق الضرر به أو بأحد المواطنين.