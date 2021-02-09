ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في الصين إلى 84 ألف شخص

قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إن ما مجموعه 75 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 84027 شخصا.

وسجلت الصين، 14 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت «اللجنة الوطنية»، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89720 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى أنه لاتزال هناك 1057 حالة مؤكدة قيد العلاج، من بينها 18 في حالة خطيرة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، 303 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 81487 إصابة.

وقال «المقر المركزي لتدابير الكوارث»، إنه تم 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بكورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».