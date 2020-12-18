كورونا يضرب كوريا الجنوبية بقوة.. وتطعيم 50 مليون صيني قبل رأس السنة

تستعد السلطات الصحية في الصين، إلى تحصين مواطنيها قبل احتفالات رأس السنة الصينية، في 15 يناير المقبل، إذ حددت الحكومة تطعيم 50 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بوباء كورونا المستجد، «كوفيد 19» للحد من تفشي الفيروس خلال العطلة التي تستمر أسبوعا.

ووفقا لتقرير صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» المحلية، تخطط السلطات الصحية إلى إطلاق مرحلة ثانية من التطعيم تضم 50 مليون شخص آخرين، في 5 فبراير المقبل، تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وموظفي الجمارك، وتتضمن الخطة توزيع 100 مليون جرعة من لقاح شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك بيوتك».

وسجلت الصين، اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم حالة محلية واحدة في مقاطعة سيتشوان، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا ليتجاوز حاجز 1000 إصابة يوميا، مقابل 200 إصابة خلال شهر واحد فقط، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الوقائية للسيطرة على تفشي الفيروس.

ووصل معدل الإصابات اليومية إلى أعلى معدلاته، إذ سجلت 1.062 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى رقم تم تسجيلة على الإطلاق حتى أثناء ذروة الموجة الأولى من الفيروس، ووصل إجمالي الإصابات إلى 47 ألف إصابة، وفقا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

وطالب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، من المواطنين تطبيق المزيد من التباعد الاجتماعي وتفادي الاجتماعات غير الضرورية والبقاء في المنازل قدر الإمكان، قائلا: «إنها الأزمة الأكبر منذ ظهور الإصابة الأولى للفيروس، وهي وضعية شديدة الخطورة واستثنائية»، داعيا الحكومة إلى تطبيق إجراءات وقائية صارمة وفرض قيود مضاعفة، بحسب «روسيا اليوم».