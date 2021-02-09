استمرار انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية

اشتكى تجار ومزارعو محافظة الإسماعيلية من استمرار انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بشكل كبير مقارنة بنفس الأيام من الأعوام الماضية.

وانخفضت الأسعار في أسواق الجملة ومنافذ البيع بالتجزئة في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وقال محمد جمعة، بائع، إن إقبال المواطنين على الشراء متوسط مشيراً إلى عدم قدرة المواطن على الشراء والتخزين كما كان يحدث سابقاً رغم انخفاض الأسعار.

وأضاف أن الأسواق تشهد حالة كبيرة من الركود أثرت على تجارة الخضروات والفاكهة بشكل كبير جداً، وأثرت علي حالة التجار: «نشتر البضاعة بالدين وحال عدم بيعها تتراكم علينا الديون لتجار الجملة».

أسعار الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل بين جنيه ونصف وجنيهان للكيلو في أسواق الجملة، بينما وصل إلي 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة، ليحقق انخفاضا جنيه واحد في الكيلو بعد وصول سعره إلى 4 جنيهات خلال اليومين الماضيين.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم اليوم الثلاثاء جنيهان وجنيه ونصف للكيلو للكيلو بينما ارتفع سعر البطاطس إلي جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة، وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البصل

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وقال محمد إبراهيم، بائع، إن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب كميات الخضروات المعروض في أسواق الجملة، وأضاف: «الخضار اليومين دول كتير وبسبب برودة الجو ممكن ينتظر يومين وتلاتة دون أي تأثر من العوامل الجوية وطبعا بيأثر علي زيادة الكميات وبالتالي السعر بيقل وفي النفس التوقيت مفيش زبون».

أسعار الفاكهة

شهد سوق الفاكهة استقرارًا في لأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.