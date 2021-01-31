النيابة توجه لمقتحمي شقة ممثلة أكتوبر اتهامات هتك عرض وسرقة بالإكراه

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة سرقة 65 ألف جنيه من شقة ممثلة مغمورة بحدائق أكتوبر، ومحاولة اغتصابها على يد 3 متهمين، اقتحموا شقتها الخميس الماضي وحاولوا اغتصابها بالقوة، واستولوا على أموالها ولاذوا بالفرار.

مواجهة

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات والمناقشات، إن المتهمين الثلاثة وهم سمسار وشقيقه وصديقهما، اقتحموا شقتها واحتجزوها داخل إحدى الغرف بعد التحفظ على هواتفها المحمولة للحيلولة دون الاستغاثة بأحد، واستولوا على مبلغ 65 ألف جنيه، قبل أن يمزق اثنان منهم ملابسها محاولين اغتصابها داخل الغرفة، إلا أنهما فشلا بسبب مقاومتها لهما، حتى هربا مع الثالث.

وأجرت النيابة مواجهة بين المتهمين والمجني عليها، حيث تعرفت عليهم خلال العرض القانوني، خلال جلسة تحقيق جرت معهم فى سراي النيابة، وتعرفت المجني عليها على المتهمين اللذين مزّقا ملابسها وحاولا اغتصابها.

الكاميرات ترصد

وتحفظت الأجهزة الأمنية والقضائية على كاميرات مراقبة مثبتة بالعقار التى تسكن فيه الممثلة المجني عليها، حيث تبين من تفريغها ظهور المتهمين أثناء دخولهم العقار، كما رصدت لحظة اقتحامهم شقة الممثلة المجني عليها.

اعترافات المتهمين

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم، حيث اعترف الأول وهو سمسمار، أنه سهّل دخول باقي المتهمين إلى العقار ومنه إلى الشقة، كما اعترف بمحاولة اغتصاب المجني عليها وسرقة الأموال التي كانت داخل الشقة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني وكذا المتهم الثالث.

سرقة بالإكراه وهتك عرض

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم هتك العرض والسرقة بالإكراه، بعد انتهاء جلسة التحقيق التى جرت معهم، وجددت المحكمة المختصة حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة من المجني عليها، التى استغاثت بالجيران بعد هروب المتهمين، وأكدت التحريات أنهم وثقوها ووضع لاصق على فمها وحاولوا اغتصابها، لكنها ظلت تقاومهما ولم تستسلم حتى نجحت في إبعادهما عنها.

وقالت التحريات إن الممثلة مكثت داخل حجرتها حتى نجحت بعد هروب المتهمين في الاستعانة بجيرانها في فك قيودها، قبل أن تتوجه الى قسم الشرطة الذي سارع بالقبض على المتهمين.