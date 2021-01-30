«دور سخونية».. يكشف جريمة مدرس متهم بـ«هتك عرض» طفلة في المنوفية

كشفت مصادر مقربة من أسرة الطفلة «ن. ب.»، الطالبة في الصف الثاني الإبتدائي، والمتهم في هتك عرضها مدرسها المدعو «ي. ع.»، أثناء إعطائها درساً خصوصياً في منزله، أن أول ما ظهر على الطفلة من أعراض غريبة كان «دور سخونية» وإرهاق عام، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورأى أحد الأطباء إمكانية إصابة الطفلة بالتهاب سحائي، ونصح بعرضها على أحد الأطباء المختصين.

علامات حمراء وأعراض صدمة

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطبيب المختص فور رؤيته للطفلة، استبعد إصابتها بالإلتهاب السحائي، وعندما قام بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، فوجئ بوجود علامات حمراء وزرقاء في منطقة الفخذين، كما كانت الطفلة تعاني من أعراض صدمة، لأكثر من يومين، مما جعل الجميع يتعجب من الطريقة التي ظهرت عليها بعد عودتها من الدرس، قبل اكتشاف تعرضها لجريمة «هتك عرض».

تحدث والد الطفلة لـ«الوطن» قائلاً: «أنا مصدوم من اللي عمله مع طفلة متعرفش أي حاجه في الدنيا، ازاي دماغه وصله لحاجة زي كدا»، مشيراً إلى أن الحالة الصحية لابنته تتدهور يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أنها كانت تمكث عند المدرس لوقت طويل في الدروس، مطالباً جهات التحقيق بمساعدته في الحصول على حقه القانوني.

حبس المدرس على ذمة التحقيق

ومن جانبها، أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، بحبس المدرس المتهم بهتك عرض طفلة 8 سنوات، أثناء حصولها علي درس لغة عربية لديه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة مباحث تلا بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكان مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، قد تلقى إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتقديم أسرة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بلاغ ضد أحد المدرسين، يُدعي «ي. ع.»، 40 سنة، يتهمونه فيه بالتحرش بالطفلة وهتك عرضها، وتمكنت مباحث تلا من ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.