قتل صديقه لسرقته بالشرقية ثم ترك المسروقات وهرب: «خوفت أتمسك»

كانا صديقان يعرف كل منهما الآخر منذ عقد من الزمان، لم يتخيل أحدهما أن تكون نهايته على يد الآخر، لم يحسب حسابا للحظة غدر واحدة، لكن الضربة جاءت من شخص لم يكن يتخيل أن تكون نهايته على يده بسبب متاع زائل، فقتل الجاني صديقه طعنا، لسرقة التوك توك الخاص به، وأمعن في قتله فضرب رأسه بحجر للتأكد من مقتله، إلا أنه وعلى بعد 300 متر من مكان إلقاء جثته، دفع التوك توك إلى مياه ترعة السعدية، وانصرف لتنطبق عليه مقولة «القتل بلا هدف».

جثة سائق

بالقرب من كوبري العباس بمدينة أبو حماد، عثر الأهالي على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، مقتولا، تمكنوا من التعرف عليه من خلال الإطلاع على بطاقته الشخصية، فأجروا إتصالا بوحدة مباحث مركز شرطة أبو حماد، والتى انتقلت إلى هناك، وخلال تمشيط المنطقة وتحديدا على بعد 300 مترا من مكان العثور على الجثة، عثرت الشرطة على توك توك طافيا في مياه ترعة السعدية، وتبين من التحريات أنه خاص بالمجني عليه.

شاهد رؤية

أخطرت مديرية أمن الشرقية، اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وإجراء تحريات دقيقة حول الحادث لتحديد وضبط الجاني، وانتشر رجال الشرطة فى المنطقة بحثا عن دليل يقود إلى الجاني، كما بدأ فريق آخر فى فحص علاقات وخلافات وتعاملات المجني عليه، وتبين عدم وجود خلافات مع آخرين، وأثناء البحث، توصل ضباط المباحث إلى مواطن أكد أنه شاهد المجني عليه بصحبة أحد الأشخاص، في توقيت يتزامن مع توقيت العثور على جثته.

أوصاف المتهم وضبطه

حددت الشرطة أوصاف المتهم يناء على ما أدلى به شاهد الرؤية، وأجرت تحريات سرية دقيقة حوله، حيث تبين أنه صديق المجني عليه، وتم تحديد أماكن تواجده وتردد، وألقت الشرطة القبض عليه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث.

قتلته بسكين وحجر

اعترف المتهم تفصيلياً بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقال إنه على علاقة بالمجني عليه، وعقد العزم على التخلص منه وسرقة التوك توك، وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه ببندر أبو حماد، وطلب منه توصيله إلى مسكنه وإنتظاره مدعياً إحضار مبلغ مالي ثم قام بإحضار سلاح أبيض «سكين»، واستقل معه التوك توك، وطلب منه مجددا توصيله إلى محل العثور على الجثة، وحال وصولهما بالقرب من منزل كوبري العباسة، طلب منه التوقف على يمين الطريق لانتظار أحد الأشخاص، وغافله ثم تعدى عليه بالطعن بالسكين وكذا ضربة بحجر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولى على التوك توك وهاتف المجني عليه.

خوفت أتمسك

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه وخشية إفتضاح أمره تخلص من التوك توك بدفعه في مياه الترعة بمكان العثور عليه، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه من صديقه المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى أمرت بتشريح جثة المجني عليه، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.