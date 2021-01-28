6 مشاهد تروي جريمة قتل سائق «توك توك» في أجا: وثق في ابن قريته

سمع محمد السيد ربيع فودة، عن حالات قتل سائقي «التوك توك» طمعًا في مركباتهم، لذا كان يحمل معه دائمًا شومة ليدافع بها عن نفسه حال تعرضه لأي غدر، إلا أنه لم يكن يدري أن هذه الشومة ستُشهم بها رأسه، بعدما وثق في ابن قريته «ميت العامل» بمركز أجا بمحافظة القلويبة، ووافق على الذهاب لتوصيله.

1- اعترافات صادمة

اعترافات صادمة للمتهمين أمام النيابة العامة، قالوا فيها إن محمدًا تحرك إلى المكان الذي طلب منه ابن قريته الذهاب إليه، ولم يدر أن هذا المشوار هو «المشوار الأخير» له، وأن من معه يدبرون لموته.

قاد «محمد» مركبته، وخلفه ابن قريته وشاب آخر لا يعرفه، وما إن ابتعد عن الأعين، وفي منطقة هادئة، حتى فوجئ بوجود حبل يلتف حول عنقه ويجذبه بقوة، فقاومهم وغرس أظافره في جلدهم في محاولة لإبعادهم عنه، بينما شد أحدهما الحبل بكل قوته ليخنقه.

2- تهشيم رأس المجني عليه بشومة

نظر أحد الخاطفين داخل التوك توك ليجد «شومة» ليضرب بها «محمد» على رأسه، ليسقط علي الأرض ويتبادل الشابان تهشيم رأسه بشومة، ثم ابتعدا به إلى منطقة زراعية في قرية «الغراقة» وألقيا به، إلا أنهما لم يكتفيا بما فعلاه من ضرب على رأسه، بل استكملا الضرب على الرأس حتى يخفيا معالم وجهه تمامًا، وأخذا التوك توك وغادرا مسرح الجريمة.

3- أسرة «محمد» تبحث عنه

تأخر «محمد» عن موعد عودته إلى بيته، وبدأ والده يسأل زملائه عنه وعن سبب تأخر عودته، إلا أنه لم يتوصل إلي شيء، إلى أن عثر أهالي قرية «الغراقة» على جثة، فأبلغوا الشرطة، وتوصلت التحريات أنها للشاب المتغيب عن قريته منذ يومين.

4- المتهمان يبيعان «التوك توك» في كفر الشيخ

وبالتزامن مع العثور على الجثة كان المتهمان في طريقهما لبيع «التوك توك» في كفر الشيخ، وبحث كل من «محمد ا. م»، 22 سنة عاطل، ومقيم في قرية «ميت العامل» دائرة مركز أجا، و«أشرف ع. ع»، 18 سنة، عامل، ومقيم في قرية «الزعفرانة» بدائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وسبق اتهامه في عدد قضيتي سرقة، عمن يشتري التوك توك منهما، حتى توصلا إلى «عبدالله ا. أ.»، 29 سنة ميكانيكي، ومقيم بقرية «الزعفرانة»، فباعا له «التوك توك» بمبلغ 7 آلاف جنيه، لكونه يعلم أنها متحصلات جريمة سرقة، وقاما بشراء دراجة بخارية بمبلغ 4 آلاف جنيه، وصرفا باقي المبلغ على ملذاتهما الشخصية.

5- فريق البحث يكشف تفاصيل الجريمة

توصل فريق البحث إلى كافة تحركات المتهمين، ومن شاركهم في بيع متحصلات جريمتهما، وبالتنسيق والتعاون مع مباحث كفر الشيخ والأمن العام، تمكن من القبض عليهما، وبمناقشتهم في محضر الشرطة، أدليا باعترافات تفصيلية بما حدث.

6- النيابة تحبس المتهمين وتحلل دمائهما

انتهت تحقيقات النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقيات، وإرسال المتهمين الأول والثاني إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة لأخذ عينة من دماء كل منهما، وذلك لإجراء أبحاث المقارنة اللازمة بينهما وبين ما نتج عنه فحص قليمات أظافر المجني عليه، وكذا ما ينتج عن فحص عينات الدماء المتحصل عليها من محل حدوث الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه فور الإنتهاء منه على أن يعاد المتهمان إلى محبسهما عقب ذلك.

وأمرت النيابة العامة بإرسال حرز العصا الخشبية «الشومة» والكرتونة وما بها من جاكت الخاص بالمتهم «محمد السيد محمد» إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة لفحصهم، وبيان عما إذا كان بهما ثمة تلوثات دموية من عدمه، وفي وقت لاحق تم إجراء المعايدة التصويرية لمكان إرتكاب الواقعة في ظل الخدمات الأمنية المناسبة.