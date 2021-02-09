الدولار يفقد قرشا في البنوك أمام الجنيه المصري

فقد سعر صرف الدولار صباح اليوم، قرشا واحدا في التعاملات المالية مقابل الجنيه، وسجّل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع اليورو قرشا مقابل تعاملات الجنيه؛ إذ سجل سعر 18.8022 للشراء، مقابل 18.9793جنيه للبيع.

وسجل الدولار، أمس، في السوق 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وخلال السطور نستعرض بعض أسعار العملات:

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

- شراء 15.61 جنيه.

- بيع 15.71 جنيه.

الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه

- شراء 21.445 جنيه.

- بيع 21.6547جنيه.

الريال السعودي

- شراء 4.0971 جنيه.

- بيع 4.1882 جنيه.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه

- بيع 51.9081 جنيه.

- شراء 48.8118 جنيه.

اليورو مقابل الجنيه

- شراء 18.8022 جنيه.

- بيع 18.9793 جنيه.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

- شراء 4.2275 جنيه.

- بيع 4.2773 جنيه.