استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم: 15.62 جنيه للشراء

شهد سعر صرف الدولار، اليوم الأحد، ثباتًا واستقرارًا مقابل الجنيه، وذلك بسبب ضعف التعاملات وإجازات نهاية الاسبوع الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

يذكر أن أعيرة الذهب شهدت، صباح اليوم، استقرارًا وثباتًا في أعيرة الذهب بالسوق المالي، حيث لم تسجل أي ارتفاع أو انخفاض منذ آخر 24 ساعة.

وارتفعت الأعيرة الذهبية، أمس السبت، بقيمة جنيه واحد، خلافًا لما شهدته أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بسبب تأثرها بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سجل سعر الجنية الذهب 6411 جنيهًا.

وبيع عيار 24 في السوق المحلي بنحو جنيه ليباع بـ915 جنيهًا مقابل 914 جنيهًا، أول أمس الجمعة، بينما سجّل العيار 21 ارتفاعًا ليباع بـ801 جنيه مقابل 800 جنيه، أما عيار 18 فبيع بـ686 جنيهًا، مقابل 685 جنيهًا.

أسعارأعيرة الذهب اليوم الأحد

ذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 إلى 914 جنيهًا.

ذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 إلى 800 جنيه.

ذهب عيار 18

سجل سعره بين 686 جنيهًا إلى 685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب في بداية اليوم 6411 جنيهًا.