استقرار سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء

شهد سعر صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي، استقرارًا وثباتًا مقابل الجنيه، وذلك بسبب ضعف التعاملات المحلية والأجنبية، حيث سجّل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 21.3416 للشراء مقابل 21.5993 جنيه للبيع.

وخلال السطور نستعرض بعض أسعار العملات:

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

- شراء 15.62 جنيه.

- بيع 15.72 جنيه.

جنيه إسترليني مقابل الجنيه

- شراء 21.4181 جنيه.

- بيع 21.5993 جنيه.

ريال سعودي

- شراء 4.0997 جنيه.

- بيع 4.1909 جنيه.

دينار كويتي مقابل الجنيه

- شراء 48.8278 جنيه.

- بيع 51.9069 جنيه.

يورو مقابل الجنيه

- شراء 18.7909 جنيه.

- بيع 18.9489 جنيه.

درهم إماراتي مقابل الجنيه

- شراء 4.2302 جنيه.

- بيع 4.28 جنيه.

يُذكر أنَّ أعيرة الذهب شهدت، صباح اليوم، انخفاضًا منذ آخر 24 ساعة نحو جنيهين ونصف للأعيرة الذهبية الأكثر تداولًا في السوق المحلي، وارتفعت أعيرة الذهب مساء أول أمس السبت، بقيمة جنيه واحد، خلافًا لما شهدته أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بسبب تأثرها بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سجل سعر الجنية الذهب 6 آلاف و398 جنيهًا.