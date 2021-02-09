الإنترنت التعليمي الآمن.. خطة الـ5 سنوات لتطوير التعليم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الإنترنت التعليمي الآمن.. خطة الـ5 سنوات لتطوير التعليم».

التوسع في مشروع الإنترنت التعليمي الآمن

وجاء في التقرير، أنّ خطة مستقبلية للاستمرار في تطوير منظومة التعليم خلال الـ5 سنوات المقبلة، هدفها التوسع في مشروع الإنترنت التعليمي الآمن من خلال توزيع أجهزة التابلت، المحمول، واللاب توب، لجميع الطلاب بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثالث الإعدادي، وربط المدارس الإعدادية بشبكات الإنترنت وميكنة الفصول.

ربط المناهج ببنك المعرفة المصري.. ونظام البوكليت «ملغي» ولن يعود

وأضاف التقرير، أنّ وزارة التربية والتعليم أعلنت إتاحة محتوي رقمي للطلاب يتطلب توفير أدوات وصول الطلاب إليه لتحقيق أكبر استفادة، واعتمدت في خطتها المستقبلية في نجاحها على أرض الواقع في توزيع نحو مليوني جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين، وربطها المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري، علما بأنّ نظام البوكليت تم إلغاؤه ولن يعود.

الفترة المقبلة ستشهد ميكنة الإجراءات المتعلقة بالمدارس الخاصة

وتابع التقرير، أنّه سيتم عقد الامتحانات والتصحيح إلكترونيا، والفترة المقبلة ستشهد ميكنة الإجراءات المتعلقة بالمدارس الخاصة، وحوكمة الأداء الإداري، المالي، والفني، للمدارس الخاصة بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التعامل مع الأطراف الثلاثة، أولياء الأمور، أصحاب المدارس الخاصة، والوزارة، ليس هذا فحسب فهناك اهتمام من قبل الوزارة لتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية وإثقال مهارات الطالب وتنمية معرفته وقدراتهم في الكشف عن مواهبهم.