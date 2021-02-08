محافظ دمياط توجه بحصر أعداد المتسربين من التعليم

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عادل عثمان، اجتماعاً مع قيادات المديرية ومسئولي الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، اليوم الاثنين، لتفعيل دور التعليم المجتمعي في تطبيق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق طفرة تنموية ومجتمعية بقرى المحافظة، والتي توليها الحكومة أهمية قصوى، ويشرف على تنفيذها محافظ دمياط.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة التعليم على الاهتمام الكبير الذي تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة في فترة مهمة من تاريخ البلاد، حيث تنتقل فيها خطط التنمية البشرية إلى مرحلة مستقبلية تتطلب فيها كوادر بشرية تتميز بالقدرة على الابتكار والإبداع وإثبات الذات والمقدرة على المنافسة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإحداث نقلة نوعية في التعليم بشكل عام والتعليم المجتمعي بشكل خاص.

يذكر أن مدارس التعليم المجتمعي هي فكرة عملية تساهم في تعليم الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية بشكل سهل عن طرق تقريب المسافات وإتاحة الفرص لهم للتعلم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحصر طلاب المدارس المتسربين من مختلف المراحل التعليمية، وفتح فصول للتعليم المجتمعي، لإعداد جيل من الشباب قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة والانتماء وتنمية قدراتهم على الإبداع والابتكار.

وتفقدت محافظ دمياط، في وقت سابق اليوم، بمدينة دمياط الجديدة، اصطفاف 160 من المعدات والمركبات المشاركة في أعمال تطوير هذه القرى، وتشتمل (حفارات، ولوادر، ولواري، وهراس أسفلت، وبلدوزرات، وجريدر).

وأكدت المحافظ على ضرورة جاهزية هذه المعدات وتدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لها، لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، كما ذكرت أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد مشروع قومي عملاق، لتنفيذ قرى نموذجية وتطوير الريف المصري.

وشددت «عوض» على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ العديد من التداخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق بمركز كفر سعد، وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي تلك القرى.

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