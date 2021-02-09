سيناريوهات الجامعات لعقد امتحانات التيرم الأول.. حضوريا أو أونلاين

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة السبت بعد المقبل، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020/2021، وفقا لمنظومة التعليم الهجين التي جرى إقرارها العام الحالي، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما أكد رؤساء الجامعات أنّ الامتحانات في موعدها دون جديد، وستأتي من المنهج الدراسي وفقا للإمكانيات المتاحة في الكليات.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات في موعدها «حضوريا» ووفقا لإمكانيات الكليات، سواء كانت بنظام الامتحانات التقليدية أو الإلكترونية بنظام «البابل شيت، إم سي كيو»، لافتا إلى أنّه جرى التشديد على عمداء الكليات باتباع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، أنّه جرى الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الكليات، ومراعاة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وترك الوقت الكافي بين فترات الامتحانات، والتنبيه على غلق الكافتريات والمطاعم أثناء انعقاد الامتحانات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنّ الامتحانات حضوريا في الجامعة بالنظام التقليدي، وستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين، حيث جرى التنبيه على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنّ الامتحانات ستكون من داخل المقرر الدراسي، وجرى التنبيه على ألا تخرج أسئلة ورقة الامتحانات عن المنهج.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنّ مجلس الجامعة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منح الحرية للكليات لاختيار طريقة وآليات تنفيذ الامتحانات وفقا لإمكانياتها وقدراتها، وهناك عدد من الكليات قررت إجراء الامتحانات إلكتروني ككلية الإعلام، مؤكدا أنّه سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.