تفاصيل برنامج تدريب وكالة الفضاء المصرية لطلاب الجامعات المصرية

تعلن وكالة الفضاء المصرية بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، مُمثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية، توافر فرصة لتدريب طلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية 2021 لمدة قصيرة الأجل، لتنمية قدراتهم وثقل خبراتهم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أولًا: التخصصات المتاحة للتدريب

- هندسة كهربية (اتصالات - قوى وآلات - تحكم وقياسات - إلكترونيات - حاسبات).

- هندسة ميكانيكية (إنتاج - قوى).

- هندسة ميكاترونكس.

- هندسة فضاء وطيران / مركبات فضائية.

- علوم ملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

ثانيًا: شروط التقدم

- ألا يزيد السن عن 22 عامًا عند السفر (صيف 2021).

- أن يكون الطالب ملتحق بإحدى الجامعات الحكومية المصرية.

- أن يكون مقيدا بالفرقة قبل النهائية (الثالثة) بالكلية للعام الجامعي (2020/2021).

- أن يكون الطالب متميزا ومتقدما في دراسته وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل.

- (GPA 3.2) في السنوات السابقة (كل عام على حدة).

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- ألا يكون الطالب حاملًا لأي جنسية أخرى مع جنسية جمهورية مصر العربية.

ثالثًا: الأوراق المطلوبة رفعها على الموقع قبل 30/1/2021

- صورة كارنيه الكلية (وجه وظهر) للعام الدراسي 2020/2021.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

رابعًا: الأوراق المطلوبة رفعها على الموقع بعد عودة الدراسة خلال أسبوع من بداية الترم الثاني

- صورة كارنيه الكلية (وجه وظهر) للعام الدراسي 2020/2021.

- بيان قيد معتمد من الكلية الحكومية يفيد بأنّ الطالب مقيدا بالفرقة الثالثة (قبل النهائية).

- شهادة باللغة العربية معتمدة من الكلية بها تقديرات الأعوام السابقة (كل عام على حدة) توضح التقدير الحاصل عليها الطالب في كل عام بحيث لا يقل عن جيد جدا (GPA 3.2) ويكون موضحا بالشهادة التقديريات أو النسبة لكل عام.

- موافقة الكلية التي يدرس بها بالمترشح للتدريب (موافقة عميد الكلية).

خامسًا: الأوراق المطلوبة قبل 30/4/2021

- أصل شهادة اللغة والتي تفيد الحصول على 5.5 درجة في اختبار IELTS أو 59 درجة في اختبار TOEFL iBT على ان تكون الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الامتحان

- موافقة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب على السفر.

- استكمال أوراق وإجراءات السفر طبقًا للوائح وقواعد الإدارة المركزية للبعثات.

- صورة من جواز السفر صالح لمدة عامين.

ويمكنك التقديم في برنامج التدريب من هنــــــــــــا.