الشروط المالية لحجز أراضي «الإسكان المتميز» بـ5 مدن جديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، 380 قطعة أرض إسكان متميز، بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، هي: «بدر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة».

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الأراضي كمرحلة تكميلية للعملاء، للذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، الذي جرى الإعلان عنه بالصحف بتاريخ 24 و25 يوليو الماضي، شرط عدم سحب جدية الحجز، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، الشروط المالية لحجز قطعة أرض إسكان متميز بالمرحلة السابعة تكميليا، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بحجز أراضي «الإسكان» المتميز.

الشروط المالية لحجز قطعة أرض إسكان متميزة بالمرحلة السابعة تكميلي

1ـ نظام سداد قيمة الأرض:

ـ التقدم لحجز الأراضي المطروحة يقتصر على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

ـ استكمال سداد 25% إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي قيمة الأرض في الفترة من 28 فبراير 2021 وحتى 25 مارس وبذات أسلوب سداد مقدم الحجز، «سويفت، ACH، تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان، فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك».

ـ سداد باقي ثمن الأرض «الـ75%» من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية دون فوائد، يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط، باسم جهاز المدينة المختص.

2ـ حال التأخير عن سداد أي دفعة، أو قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد إضافة إلى 2% +0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

3ـ حال عدم سداد المبالغ الموضحة بعالية، خلال المدة المحددة بكراسة الشروط، يتم إلغاء الحجز نهائيا، ويخصم 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة.

4ـ حال عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

5ـ حال عدول الراسي عليه قطعة الأرض قبل الاستلام لا يحق له استرداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة، وحال العدول بعد الاستلام يخصم إضافة إلى ما سبق 0.5% مقابل إشغال من إجمالي ثمن الأرض سنويا، وذلك من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ العدول.