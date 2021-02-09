ضبط 13 ألف مواطن لعدم ارتداء كمامات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (13309) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13197) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (112) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وأسفرت الحملات عن تحرير (559) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (214) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1687) أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.