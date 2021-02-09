تعريفة جمركية.. 10% ضريبة على السجائر الالكترونية و20% للتبغ

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم، لمناقشة التعديلات الجديدة الخاصة بالتعريفة الجمركية.

وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، التي وافقت علي التعديلات الجديد للتعريفة الجمركية، فإن الهدف منها دعم خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، وتوفير الطاقة، وتوفير مناخ جائب للاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج القومي المحلي في كل القطاعات.

ووصلت نسبة التخفيض في ضريبة المنتج النهائي 105% من نسبة التصنيع المحلي، في حال بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% حتى 20%، وتكون نسبة التخفيض 110% من نسبة التصنيع المحلي، في حال بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20% حتي 30 %، وتكون نسبة التخفيض 115% من نسبة التصنيع المحلي، حال كانت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30% وحتي 40%.

وتكون نسبة التخفيض 120% من نسبة التصنيع المحلي، في حال بلغت نسبة التصنيع أكثر من 40% حتي 60%، وتكون نسبة التخفيض 130% من نسبة التصنيع المحلي، وبحد أقصي 90%، في حال كانت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.

وكشفت فلسفة وأهداف القانون، التي جاءت بتقرير لجنة الخطة والموازنة الخاصة بتعديلات التعريفة الجمركية، أنها جاءت استجابة للتطور العالمي في صناعة التبغ، وظهور منتجات تبغ جديدة في الأسواق العالمية، فقد تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمي «منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي»، بفئة ضريبة وارد 20%»، كما تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمى «مخاليط في شكل سائل تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية»، بفئة ضريبة وارد 10%، بحيث لا تتعدى التزامات مصر الدولية.