عاجل.. مبعوث الأمم المتحدة يثمن جهود مصر في دعم الحلول السياسية في ليبيا

بدأت الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي منذ قليل، والتي تشهدها مدينة الغردقة، بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.

ألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي كلمته، حيث أكد فيها على أهمية استثمار الأجواء اللايجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ٥+٥.

كما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.

يذكر أن الغردقة تشهد اجتماعات المسار الدستوري الليبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير.