13 معلومة عن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا: عمل في العراق ولبنان

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الأحد، إن رئيسها، السلوفاكي يان كوبيش، سيبدأ مهامه اليوم، بعد انتهاء مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الأمريكية ستيفاني وليامز.

وكانت الأمم المتحدة، قالت في 18 يناير الماضي، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، عين «كوبيش» مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، ورئيسا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وذلك عقب تأييد مجلس الأمن الدولي في 15 يناير الماضي، ترشيح السلوفاكي كوبيش لهذا المنصب.

ونرصد أهم المعلومات عن المبعوث الاممي الجديد إلى ليبيا:

-ولد يان كوبيش في عام 1952.

-حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية.

- تولى كوبيش رئاسة مركز منع الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

-عمل كوبيش في وزارة الشؤون الخارجية في تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1976 إلى 1992، قبل عمله في وزارة الخارجية في سلوفاكيا.

- شغل كوبيش منصب الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في 1993.

-شغل كوبيش منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا «1999-2005».

- تولى منصب رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا «2007 - 2008».

- تولى منصب وزير خارجية سلوفاكيا من 2006 إلى 2009.

- شغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011.

-شغل كوبيش منصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان «يوناما» من 2011 إلى 2015.

- تولى كوبيش منصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق من عام 2015 إلى عام 2018.

- شغل كوبيش منصب المنسق الخاص في لبنان خلفا للدنماركية بيرنيل داهلر كاردل في 9 يناير 2019

-يجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية وبعض الفرنسية.