محافظ أسيوط يتفقد مصانع الأسمدة لمتابعة اشتراطات السلامة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمصانع أسيوط للأسمدة التابعة للشركة المالية والصناعية المصرية، شركة مساهمة مصرية، للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخله ومتابعة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارة للمصنع، اليوم، بقرية منقباد رافقه خلالها الكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع المصانع واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء ومديرى الوحدات بالمصنع.

وتجول بين خطوط الانتاج لمتابعة مراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذي يقوم به في إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ إنشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC «كفر الزيات ، أسيوط ، السويس»، وشاهد المحافظ مراحل إنتاج الأسمدة بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.

واستعرض رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة، الطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز بإنتاج السماد السوبر فوسفات الأحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوي،ة مشيراً إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلاً عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية.

كما استمع المحافظ إلى شرح لخطوات العمل التي تم تنفيذها للتحسين البيئي المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.