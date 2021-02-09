نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروعات «حياة كريمة» بمنفلوط

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط مشروع الصرف الصحي والطرق المقرر رصفها بمركز منفلوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في حضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق.

رافقه خلال جولته، اليوم، محمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات بالمبادرة، ومسئولي المتابعة بالمركزين ومسئولي الوحدة المحلية بالمركز.

وعلى هامش جولته تمكن نائب المحافظ من ضبط ٤ حالات مباني مخالفة وتعديات علي أراضي أملاك دولة بطريق بني عديات بمركز منفلوط وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يتابع بصفة دورية كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة طبقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمني المحدد لافتًا إلى العمل على تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات والمعايير لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة مؤكداً على تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والعمل على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات لها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وهو ما يظهر جليًا في تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة.