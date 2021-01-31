محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وحدتي طب أسرة بمنفلوط ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية مفاجئة، وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح، ونزة قرار، بمركز منفلوط، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لهما، بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

وتابع المحافظ أعمال تطوير مدخل القريتين وإنشاء بعض المدارس في إطار خطة المحافظة لتطوير القرى النموذجية بالمراكز ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعدد من المهندسين المشرفين على المشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قريتي نزلة رميح ونزة قرار، وتابع معدلات التنفيذ للأعمال، التي يجرى العمل بها ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يشرف عليها منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ويجرى تنفيذها بشكل جمالي وهندسي يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى، وشاهد أعمال طلاء واجهات المنازل وأعمال التشجير والنظافة بالقرى، وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع كما استمع إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرية، كما التقى المحافظ بعض أهالي وعمد ومشايخ القريتين والقرى التابعة لها، موجهًا بضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم بالقرى لتصبح قرى نموذجية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة طب أسرة نزلة رميح، التي تم تنفيذها على مساحة 1525 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و 790 ألف جنيه واستمع إلى شرح من مدير منطقة الابنية التعليمية لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة، كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظا على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

كما تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية نزة قرار، التي تم تنفيذها على مساحة 1557 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و 941 ألف جنيه، وتابع معدلات التنفيذ وأقسام الوحدة مشددا على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي لتلك الوحدات التي يجرى تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات الفنية، مع مراعاة الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل تلك الوحدات ، كما زار المحافظ مدرسة نزة قرار الابتدائية العروبة والتي تم إنشاؤها ضمن خطة المرحلة الاولى من مبادرة «حياة كريمة» لحل مشكلة الكثافات بالمدارس.

وقال محافظ أسيوط، إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية، لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز، مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري، ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.