تعرف على شروط تعديل بيانات بطاقة التموين بينها الطلاق

يستطيع المواطن صاحب البطاقة التموينية تعديل البيانات الخاصة به، على موقع بوابة مصر الرقمية أو من خلال موقع دعم مصر التابع للحكومة المصرية، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إتاح تعديل البيانات للبطاقة التموينية لكن بشروط، كما تقوم الوزارة بإخبار المواطن الذي تحتاج بطاقته التموينية إلى تحديث بيانات، وذلك عند صرف الخبز من المخبز أو صرف الدقيق من مستودع الدقيق، فيكون على المواطن طلب البون الذي يخرج من ماكينة الصرف والنظر أسفل البون، إذا وجد عبارة «بيانات البطاقة بها أخطاء» هنا يتأكد أن بطاقته التموينية تحتاج إلى تحديث، ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة في تعديل بطاقة التموين:

المستندات المطلوبة

أولاً- في حالة الطلاق:

1- نموذج طلب الخدمة

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- المستند الرسمي الدال على الطلاق

4- المستند الرسمي الدال على حضانة الأبناء

ثانياً -في حالة مغادرة البلاد

1- نموذج طلب خدمة

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- صورة جواز السفر مثبت به تأشيرة المغادرة

4- البطاقة التموينية المقيد بها

ثالثاً- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة:

1- شهادة وفاة

2- البطاقة التموينية

3- نموذج طلب الخدمة موقع عليه

رابعاً- في حالة وفاة رب الأسرة:

1- شهادة وفاة

2- البطاقة التموينية

3- نموذج طلب الخدمة موقع عليه

4- بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة الجديد

وقبل أيام أعلنت وزارة التموين، عن فتح الباب أمام المواطنين الذين سبق وقفت أو شطبت بطاقتهم التموينية، بعدما أعلنت مديريات التموين قبول التظلمات، مع تقديم المواطن للمستندات الدالة على أحقيته في العودة لقواعد التموين، وسوف تقوم الوزارة بالنظر لكافة التظلمات، وتبحث الوزارة الأمر المحول من مديرية التموين، على أن تخطر الأخيرة بقرارها، سواء بقبول التظلمات لعودة المواطن، أو استمرار إيقاف البطاقة التموينية.