التموين: 300 محل اشتركوا في الأوكازيون الشتوي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن أنّ حصيلة المحلات التي اشتركت بشكل رسمي في الأوكازيون الشتوي الذي انطلق في 7 فبراير الحالي، وصل لـ300 محل مع بداية اليوم الثالث لعمل الأوكازيون، المقرر نهايته في 7 مارس المقبل.

وقال مصدر في الوزارة لـ«الوطن»، إنّ هناك حملات يومية من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، إضافة لحملات ذات صفة ضبطية قضائية من جهاز حماية المستهلك، لإجراء جولات تفتيشية مفاجئة على المحلات المشاركة، للتأكد من عدة شروط، أبرزها، الحصول على الشهادة الرسمية الخاصة باشتراكه في الأوكازيون الشتوي، ووجود التيكت الخاص بسعر السلعة قبل الأوكازيون وسعرها الحالي في الأوكازيون.

رئيس جهاز حماية المستهلك: التخفيضات تتراوح بين 25% لـ50%

وفي وقت سابق، قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إنّ التخفيضات تتراوح بين 25% لـ50%، موضحًا أنّ العقوبة حال ثبوت وقوع مخالفة سواء تتعلق بالتلاعب في الأسعار أو رفض الاسترجاع والاستبدال، قد تصل إلى مليوني جنيه.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ الجهاز يتولى بدوره مسألة التفتيش والرقابة على المحلات التجارية، والتشديد فيما يتعلق بتوقيع الغرامات على المخالفات.

التموين تعلن شروط الاشتراك في الأوكازيون الشتوي

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخية في وقت سابق، شروط المشاركة في الأوكازيون الشتوي، بأن يتجه المحل الراغب في المشاركة (ملابس - منتجات جلدية) إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية التابعة للمنطقة الجغرافية الصادرة منها الرخصة التجارية الخاصة بالمحل، والتوقيع على ما يفيد بالالتزام بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ومقارنتها بالسعر السابق لفترة الأوكازيون.