بعد استجابته لمطلبهما.. شقيقان لوزير التموين: أنقذتنا من التشرد

بعد مرور سنوات طويلةعلى فقدهما مصدر رزقهما الوحيد، قرر شقيقان في المنيا الاستغاثة بالدكتورعلى مصيليح،وزير التموين، لإعادة حصتهما التموينةالتي ورثاها عن والدهما المتوفي فيمحال البقالة الذي كان يملكه.

الشقيقان عبد الرازق ومصطفي عمر عبد الرازق، انتظرا الوزير داخل الشركة المصرية للصناعات الغذائية بحي الإخصاص، أثناء زيارته لمحافظة المنيا، أمس الإثنين، وطلبا منه التدخل لحل مشكلتهما الخاصة بإعادة الحصة المقررة لمحل بقالة تموينية، ورثاه عن والدهما الذي توفي قبل نحو 15 عاما، فاستجاب لهما الوزير ووجه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالعمل علي حل المشكلة وإعاة الحصة الموقوفة.

وقال عبد الرازق عمر عبد الرازق، إن والده توفي عام 2006 وكان صاحب محل بقالة تموينية بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وهو مرخص منذ عام 1931، ويعد محل البقالة الذي ورثاه عن الأب مصدر الدخل الوحيد للأسرة المكونة 8 أفراد، موضحا أنه بعد وفاة الأب، تولي إدارة المحل شقيقهم الأكبر ولعدم خبرته فشل في استكمال مشوار الأب، ونتج عن ذلك حدوث بعض المشكلات التي تسببت في وقف الحصة التموينية في شهر يناير من عام 2016، وحتي تاريخه، ولفت إلى أن الأم حاولت مرارا إعادة تلك الحصة التي كانت مصدر الدخل الوحيد للأسرة حتي توفاها الله قبل أعوام دون أن تتحقق أمنيتها.

وأضاف أنه خلال زيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للمنيا، انتظره بصحبة شقيقه الأصغر بالشركة المصرية لتجارة الجملة وعرضا عليه المشكلة فاستمع لهما باهتمام ووجداه متفهما للأمر وتعامل معهما بروح الأب، واستجاب لمطلهما بعودة الحصة التموينية وفتح صفحة جديدة مع مديرية التموين.

وأشاد الشقيقان بحسن معاملة الوزير لهما أثناء الحديث الذي دار بينهم داخل الشركة، وأكدا أن المصيلحي أنقذهما من التشرد وأنهما سيدعيان له بالسداد والتوفيق ليوم الدين، بعدما وعدهما بإعادة الحصة التموينية التي ستوفر لهما وللأسرة حياة كريمة.