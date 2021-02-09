بشرى سارة.. وظائف جديدة للمعلمين والإداريين قريبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم فتح باب التقديم أمام المعلمين والإداريين قريبًا، للالتحاق بفريق عمل مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، حيث وقّعت الوزارة بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي مع مجموعة فولكس فاجن داخل مصر، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صيانة وإصلاح السيارات في مصر.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدراسة في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صيانة وإصلاح السيارات، تبدأ العام الدراسي المقبل 2021/2022، على أن يتم فتح باب التقديم قبل بداية العام الدارسي المقبل، كما حدث خلال العام الماضي وجرى فتح باب التقديم في أكثر من مدرسة دفعة واحدة أمام المعلمين والإداريين، حتى يصبح المعلمين في المواد الثقافية والعلوم الأساسية من خلال وزارة التربية والتعليم.

وأضاف مجاهد، لـ«الوطن»، أنّ المستثمر الذي يتم توقيع البرتوكول معه يستكمل باقي فريق العمل داخل المدرسة، فهناك بعض التخصصات لن تكون موجودة بالوزارة إلا بأعداد قليلة، وعلى سبيل المثال بعض المجالات في تخصص السيارات الحديثة، وهنا يأتي دور المستثمر في إحضار مهندسين متخصصين يدرسون للطلاب، وهذه هي فائدة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

«التعليم»: المتقدمون للدراسة بها يخضعون للعديد من الاختبارات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مدة الدارسة بالمدرسة 3 سنوات ويلتحق بها الطالب بعد انتهاء دراسته بالمرحلة الإعدادية، وأن الجانب النظري بها يتم تطبيقه على أساس المناهج الدراسية والتي تقوم على نظام الجدارات، والطالب الذي يتخرج من المدرسة يصبح حاصلا على دبلوم فني بمجال صيانة السيارات الحديثة، إضافة إلى أنّ المتقدمين من الطلاب للدراسة بها يخضعون للعديد من الاختبارات.