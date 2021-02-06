10 معلومات عن أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لصيانة السيارات بمصر

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا بتوقيع برتوكول بالتعاون مع مجموعة فولكس فاجن بمصر، وذلك استعدادا لإنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال صيانة وإصلاح السيارات في مصر، وذلك خلال العام الدراسي المقبل 2021/2022.

«الوطن»، تستعرض في 10 نقاط كل التفاصيل المتعلقة عن إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية:

1 - تبدأ الدراسة بها منذ العام الدراسي القادم 2021/2022.

2 - مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، ويلتحق بها الطالب عقب الانتهاء من المرحلة الاعدادية.

3 - يبدأ التقديم في المدرسة خلال شهر سبتمبر القادم، والحد الأدنى للتقديم 250 درجة.

4 - الجانب النظري داخل المدرسة سيُطبق على أساس المناهج الدراسية التي تقوم على نظام الجدارات.

5 - سيحصل الطلاب الجانب العملي عن طريق توفير ورش عمل بالإضافة إلى تدريبات عملية لهم داخل المصانع والشركات.

6 - إطلاع الطلاب ومواكبتهم لكافة المستجدات في مجال صيانة وإصلاح السيارات.

7 - تطبيق المعايير الدولية خلال التدريب والتدريس والتقييم، بالإضافة إلى المناهج الدراسية التي يتم اتباعها داخل المدرسة مثل نظائرها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

8 - سيخضع الطلاب المتقدمين في المدرسة لاختبار قبول يشمل الآتي: اختبارات شخصية، وكشف طبي، بالإضافة إلى مقابلة شخصية.

9 - يخضع المتقدمين أيضًا لامتحانات في اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى قياس قدرتهم في كلا من استخدام الكومبيوتر، وإجراء الحسابات.

10 - يتخرج منها الطالب بحصوله على دبلوم فني في مجال صيانة السيارات الحديثة.

«شوقي»: نسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار توقيع البروتوكول، أن الوزارة تُخطط لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع إدراج الكثير من التخصصات الجديدة وذلك حسب احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير تعليم فني يكون جامعًا بين الجانبين العملي والنظري.