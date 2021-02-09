«س و ج» كل ما تريد معرفته عن تعديلات رسوم المرور الجديدة؟

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديلات مشروع قانون المرور الجديد، والتي تُلزم أًصحاب السيارات بتركيب «الملصق الإلكتروني» حتى لا يتعرضوا للحبس أو الغرامة، وكذلك فرضت رسوم على كل أنواع السيارات لصالح دعم «النقل الذكي» تتراوح بين 50 جنيها لـ2500 سنويا على حسب نوع ونشاط السيارة.

وتحاول «الوطن» في السطور الآتية الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون خصوصا فيما يتعلق العقوبات الخاصة بالملصق الإلكتروني للسيارات الجديد؛ وكذلك تفاصيل الرسوم الجديد التي يتم فرضها سنويا على المركبات بأنوعها المختلفة.

س وج على قانون المرور

* ما طبيعة الرسوم التي فرضها مشروع قانون المرور الجديد؟

الرسم يفرض على تجديد رخصة السيارة يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

* ما قيمة وفئات الرسوم المٌطبقة؟

- الملاكي أقل من 1300 سي سي: 60 جنيها - الملاكي من 1300 سي سي لـ1600 سي سي: 75 جنيها - الملاكي من 1601 سي سي لـ 2000 سي سي: 150 جنيها - الملاكي من 2001 – 2500 سي سي: 250 جنيها - الملاكي أكثر من 2500 سي سي: 350 جنيها - جمرك: 1000 جنيه - دراجة نارية: 20 جنيها - أتوبيس رحلات: 200 جنيه - أتوبيس مدارس: 50 جنيها - الأجرة والدراجة النارية والتوكتوك: 250 لـ300 جنيه - المقطورة: 400 جنيه - السيارات الحكومية: 50 جنيها - سيارات القطاع العام: 50 جنيها - معدة ثقيلة: 500 جنيه - مقطورة زراعية: 50 جنيها - سيارات تجارية: 2500 جنيه - هيئة دبلوماسية: 50 جنيها - جرار زراعي: 50 جنيها.

* ما المقصود بالنقل الذكي؟

- يقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

* ما هي التعديلات الخاصة بـ«الملصق الإلكتروني»؟

- اشترطت التعديلات لاستخراج رخصة السيارة وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها، ويؤدي المرخص له رسما بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيها سنويا وفقا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

* ما هي عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؟

- العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، وسحب رخصة السيارة.

* هل هناك فترة سماح لتريكب الملصق الإلكتروني؟

نعم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة للقانون بعد إصداره.